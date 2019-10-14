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'de kamyonet eve daldı

Çanakkale'de kamyonet eve daldı

14.10.2019, 13:51

'nin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, konteyner eve daldı. sırasında evde kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

, saat 09.30 sıralarında, 'a bağlı Küçükkuyu beldesi Yeşilyurt köyü girişinde meydana geldi. Küçükkuyu'dan 'a giden yönetimindeki 34 CGD 205 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki konteyner eve daldı.

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