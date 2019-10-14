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'de otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

Çanakkale'de otomobilin tekerlek boşluğa giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

14.10.2019, 16:37

'nin Gelibolu ilçesinde park halinde olan otomobilin tekerlek boşluğuna giren , itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Çiftçi, saat 14.00 sıralarında 17 RU 260 plakalı otomobilinden kedi sesi geldiğini duydu. Aracının başına giden Çiftçi, sağ arka tekerleğin boşluğuna kedi yavrusu girdiğini görünce durumu Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Oto tamir kanalına çekilen otomobilde yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kedi tekerlek boşluğundan kurtarıldı.

Su verilen ve sağlık durumu iyi olan kedi, tekrar doğal ortamı olan sokağa salındı.

DHA

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