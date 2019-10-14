Grip aşısı ne zaman olunmalı? Grip aşısının faydaları nelerdir?

Grip aşısının yüzde 90'lara varan oranlarda grip enfeksiyonunu önlemeye yaradığını belirten Opr. Dr. Onur Uysal, "Gripten korunmada en etkili yöntemlerden biri grip aşısı. Grip aşısı yaklaşık 2 hafta içinde etki eder. Bu yüzden eylül ve ekim aylarında aşılanmakta fayda vardır" dedi.

Kulak, Burun, Boğaz Bölümü'nde görevli Opr. Dr. Onur Uysal, gripten korunma yolları ve grip aşısı hakkında bilgi verdi. Uysal, gribin vücut yorgunluğuna neden olan hastalık olduğunu, tedavi yönteminin hastanın yaşına ve kişisel özelliklerine bağlı olarak belirlendiğini kaydetti.