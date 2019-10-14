Son dakika bilgisine göre İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre deprem yerin 6,8 km altında gerçekleşti.Silivri açıklarında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.41'de yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde hissedildi.
İstanbul'da korkutan deprem! Son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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