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'da korkutan ! Son depremler...

İstanbul'da korkutan deprem! Son depremler...

14.10.2019, 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,12:33

Son dakika bilgisine göre 'da 3.0 büyüklüğünde bir meydana geldi. tarafından yapılan açıklamaya göre deprem yerin 6,8 km altında gerçekleşti.Silivri açıklarında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.41'de yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde hissedildi.

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