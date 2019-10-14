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'de '' uygulaması! Aranan 14 kişi yakalandı

İzmir'de 'huzur' uygulaması! Aranan 14 kişi yakalandı

14.10.2019, 11:33

'de, jandarma ekiplerince düzenlenen '' uygulamasında; aranan 14 kişi yakalandı, 62 sürücüye 82 bin 419 TL cezası kesildi. Tombala oynatmak için kullanılan çok sayıda malzemenin de bulunduğu uygulamalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 'huzur' uygulamaları gerçekleştirdi. Toplam 11 bin 780 kişiyi sorgulayan ekipler, haklarında arama kararı bulunan 14 kişiyi yakaladı. Denetlenen 62 aracın sürücüsüne 82 bin 419 TL'lik para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen 171 iş yeri ile ilgili de işlem yapıldı.


Binasında kumar oynatılan derneğe yönelik 11 bin 352 TL ve kumar oynayan 110 kişiye 43 bin 196 TL ceza kesildi. Tombala oynatmak için kullanılan çok sayıda malzemenin de bulunduğu uygulamalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

DHA

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