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'da şüpheli ölüm! Camide ölü bulundu

Manisa'da şüpheli ölüm! Camide ölü bulundu

14.10.2019, 12:00

'nın Demirci ilçesinde bir kişi cami içerisinde ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada şahsın nüfusuna kayıtlı (67) olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah namazını kıldırmak için camiye giden imam, içeride cansız bir şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada şahsın nüfusuna kayıtlı (67) olduğu tespit edildi.

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