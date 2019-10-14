Manisa'da şüpheli ölüm! Camide ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi cami içerisinde ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada şahsın Selendi nüfusuna kayıtlı Nazlım Oklu (67) olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah namazını kıldırmak için camiye giden imam, içeride cansız bir şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada şahsın Selendi nüfusuna kayıtlı Nazlım Oklu (67) olduğu tespit edildi.