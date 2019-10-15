Kalp krizinden korunmanın yolları nedir? Kalp krizini tetikleyen besinler nelerdir?

Besinlerin vücudumuz üzerinde olumlu ve olumsuz pek çok etkisi bulunabiliyor. Kimi besinler sağlığımız için oldukça faydalıyken kimileri de olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle bazı besinler var ki kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki kalp krizinden korunmak için neler yapılmalı? Kalp krizini tetikleyen besinler nelerdir? İşte detaylar...

Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açabilir.