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’nde pekmez kazanına düşmüştü! 'de yaşamını yitirdi

Kırklareli’nde pekmez kazanına düşmüştü! İzmir'de yaşamını yitirdi

15.10.2019, 09:10

'nde pekmez kazanına düştükten sonra, Bozyaka Eğitim ve 'ne sevk edilen yaşlı adam 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü 'nin Pınarhisar ilçesi Poyralı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre ateşte pekmez kaynatan (71), dengesini kaybederek pekmez kazanının içine düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yörük, daha sonra 'na ait Bozyaka Eğitim ve 'ne sevk edildi.

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