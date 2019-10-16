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77'si çocuk 162 düzensiz ölümü göze alarak çıktıkları yolculukta yakalandı

77'si çocuk 162 düzensiz göçmen ölümü göze alarak çıktıkları yolculukta yakalandı

16.10.2019, 17:19

’de açıklarında Komutanlığının yaptığı operasyonlarda 162 düzensiz ’ın ’na geçmek isterken yakalandı.

Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı operasyonlarda 162 düzensiz göçmen Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 12'si erkek, 8'i kadın, 23'ü çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci operasyonda ise Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 18'i erkek, 8'i kadın, 19'u çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Üçüncü operasyonda Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik botlar durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 20'si erkek, 19'u kadın, 35'i çocuk toplam 74 düzensiz göçmen yakalandı.

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