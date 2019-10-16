  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Aliağa'da intihar! Kendini ağaca astı

'da ! Kendini ağaca astı

İzmir Aliağa'da intihar! Kendini ağaca astı

16.10.2019, 16:36

'in ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Yıldıray A. (39), kendini asarak, yaşamına son verdi.

PETKİM tesislerinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Yıldıray A., işe gideceğini söyleyerek otomobiliyle evinden ayrıldı. İşe gitmeyen, akşam da eve dönmeyen Yıldıray A.'ya ulaşamayan yakınları, aramaya çıktı. Yakınları, İzmir- Çanakkale karayolunun Şakran Köründere mevkisinde Yıldıray A.'yı zeytin ağacına asılı buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldıray A.'nın öldüğü belirlendi.

Yapılan inceleme sonrası Yıldıray A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Yıldıray A.'nın daha önce de çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı belirtildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Aliağa'da intihar! Kendini ağaca astı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN