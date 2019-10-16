‘Yaşamaz’ dediler iki kitap yazdı

Manisa’da doktorların ‘7 yaşına kadar yaşar’ dediği Joubert Sendromu-Spastik hastası ve görme engelli Serhat Yıldıra, azmi ve ailesinin sevgisiyle iki kitap yazdı. Annesinin 8 ayılkken eğitim aldırmaya başladığı 18 yaşındaki Serhat, görme engeline rağmen üçüncü kitabını yazıyor

Manisa'da yaşayan Serhat Yıldıra, yaşam mücadelesiyle parmak ısırtyor. Doğumundan sonra Joubert Sendromu-Spastik tanısı konan Serhat'a doktorlar 7 yıl ömür biçti. Anne Ayşe Yıldıra, oğlunu hayatta tutmak için büyük bir çaba harcadı. 8 aylıkken Serhat'ı fizik tedaviye götüren, eğitim aldırmaya başlayan anne Ayşe Yıldıra sayesinde Serhat engelleri aştı.



İZGÜ GİBİ OLMAK İSTİYOR



10 yaşına kadar hiç konuşamayan Serhat, konuşup yürümeye başladı. Joubert sendromunun yanı sıra görme engeli de ortaya çıkan Serhat Yıldıra, okuma yazmayı da öğrendi. Azmiyle engelleri bir bir aşan Serhat, 'Bir okul macerası' ve 'fakir çocuk' isimli iki kitap yazdı. Üçüncü kitabını da yazmaya başlayan Serhat, en büyük hayalinin yazar olmak olduğunu anlattı. Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam eden 18 yaşındaki Serhat Yıldıra, 14 yaşında yazmaya başladığını dile getirdi. Serhat Yıldıra, "Her zaman yazmayı çok seviyordum. Öğretmenlerimin de yardımıyla kitaplarımı çıkardım. Şimdi de 'aşk emek ister' isimli kitabımı yazıyorum. Muzaffer İzgü gibi bir yazar olmak istiyorum" dedi.



'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'



Oğlunun 17 yaşına kadar hiç görememesine rağmen yazmaya çok meraklı olduğunu anlatan Ayşe Yıldıra, yazdığı hikayelerin öğretmenlerinin yardımıyla kitaba dönüştürüldüğünü söyledi.



Anne Yıldıra, "Doğduğu günden bu yana oğlumu yalnız bırakmadım. Okula da hala birlikte gidiyoruz. Onun en büyük hayali yazar olmak. Oğlumla gurur duyuyorum. O engeline rağmen sağlam insanların yapamadıkların yapıyor" dedi.

NERMİN UÇTU