Çanakkale Bayramiç'te 40 metrelik çukur kazmışlar! Suçüstü yakalandılar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 200 metrekare alanda çukur açarak izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordineli olarak kazı alanında inceleme yapılacağı bildirildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşık 40 metre derinliğinde çukur açarak define aradıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Beşik köyü Osmantarlası mevkisinde, izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.