  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Çanakkale Bayramiç'te 40 metrelik çukur kazmışlar! Suçüstü yakalandılar

Bayramiç'te 40 metrelik kazmışlar!

Çanakkale Bayramiç'te 40 metrelik çukur kazmışlar! Suçüstü yakalandılar

17.10.2019, 12:51

'nin Bayramiç ilçesinde 200 metrekare alanda açarak izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı. ile Kültür ve Müdürlüğünce koordineli olarak kazı alanında inceleme yapılacağı bildirildi.

'nin Bayramiç ilçesinde, yaklaşık 40 metre derinliğinde açarak aradıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Beşik köyü Osmantarlası mevkisinde, izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale Bayramiç'te 40 metrelik çukur kazmışlar! Suçüstü yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN