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'de böyle görüntülendiler! Yüzlerce kişi yakalandı

İzmir'de böyle görüntülendiler! Yüzlerce kişi yakalandı

17.10.2019, 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,09:48

'in ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 314 düzensiz yakalandı. Ekipler, yakaladıkları 314 düzensiz göçmeni teslim etti.

Sahil güvenlik ekipleri, ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında durdurdukları lastik botta 39'u , 41'i , 3'ü , 2'si ve biri uyruklu 86 düzensiz göçmeni yakaladı.

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