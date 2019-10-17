İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 314 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, yakaladıkları 314 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Sahil güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında durdurdukları lastik botta 39'u Afganistan, 41'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Filistin ve biri Irak uyruklu 86 düzensiz göçmeni yakaladı.
İzmir'de böyle görüntülendiler! Yüzlerce kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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