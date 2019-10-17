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'den son dakika uyarısı! 17 Ekim Perşembe ?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 17 Ekim Perşembe bugün hava nasıl olacak?

17.10.2019, 09:02

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır ve 'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 17 Ekim Perşembe ...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik ve Balıkesir'in güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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