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canlı yayınında cinayetinin katili belli oldu mu?

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetinin katili belli oldu mu?

17.10.2019, 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,15:54

canlı yayınında bugün 'de işlenen cinayeti ile ilgili detaylar işlenmeye devam etti. Gülümser Bulut cinayetinde yaşlı kadının katilini aramak için stüdyoya gelen ailesi şok bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Kefenlenmiş olarak çekyatın içinde bulunan Gülümser Bulut'u o şekilde bulan kızı ve akrabası Yunus Kahraman, 7 ay cezaevine girdikten sonra serbest bırakılmıştı. Annesinin ölümünde kendini savunmak için açıklamalarda bulunan Hatice Ayhan'ın çelişkili ifadeleri ise şaşkınlık yaratmıştı. İşte Müge Anlı'da işlenen Gülümse Bulut cinayeti ile ilgili detaylar...

'nın bugün yayınlanan canlı yayınında yaşanan cinayetinde gelişmeler kan dondurdu. Kadının katilini arayan Müge Anlı ve ailesi gelişmeleri yakından takip ederken aynı zamanda bugün ortaya atılan iddialar karşısında da şoka uğradı. 18 Ağustos 2018 yılında evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde bulunan 67 yaşındaki yaşlı kadının cinayetinin ardından şüpheli gözüyle bakılan kadının kızı ile akrabaları Yunus Kahramana bir süre tutuklanarak cezaevine alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Programın bugünkü canlı yayınına bağlanan kişilerin açıklamaları ise kan dondurdu. Gülümser Bulut'un katil zanlısının bir seri katil olabileceğini düşündüren açıklamalar herkeste şok etkisi yarattı.

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