Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Oğuzhan Özyakup'tan aldatma açıklaması!

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile beraberlik yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un Funda Aksu isimli kullanıcıya Instagram üzerinden mesaj atması magazin gündemine bomba gibi düştü. Funda Aksu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu da ardından gelen gol" olarak Oğuzhan Özyakup tarafından atılan mesajın fotoğrafını paylaşmasıyla gözler ünlü çiftten gelecek açıklamalara çevrildi. Oğuzhan Özyakup'tan konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan ilişkisini nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, çapkınlıktan geri kalmadı. Geçen hafta Melisa ile ailelerini tanıştıran ve düğün tarihini belirleyen Oğuzhan'ın, çapkınlık yaparken yakalandığı yazıldı.