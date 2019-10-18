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'den son dakika uyarısı! 18 Ekim Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 18 Ekim Cuma hava nasıl olacak?

18.10.2019, 09:12

Bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağış var mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, , , Uşak, , Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çavreleri, Bursa'nın doğu ilçeleri, Kayseri'nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 18 Ekim Cuma raporu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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