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Karaya köpek balığı vurdu

Karaya köpek balığı vurdu
Giriş Tarihi: 19.10.2019

'in ilçesinde, karaya yaklaşık 900 kilo ağırlığında köpek balığı vurdu. Önceki gün sabah saatlerinde, 'ndeki halk plajına '' türü olduğu tahmin edilen 3 metre uzunluğunda köpek balığı vurdu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, karaya yaklaşık 900 kilo ağırlığında köpek balığı vurdu. Önceki gün sabah saatlerinde, Ürkmez Mahallesi'ndeki halk plajına 'Boz Camgöz' türü olduğu tahmin edilen 3 metre uzunluğunda köpek balığı vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Köpek balığının ölüm nedeni araştırılırken, belediye ekipleri iş makinesi ile köpek balığını sahilden alarak belediyeye ait hayvan mezarlığına götürdü.

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