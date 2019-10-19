Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den samimi açıklamalar

Atv ekranlarında seyircisi ile buluşan ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten bir ilke imza attı. Kendisine yöneltilen 12 sorunun tamamına doğru cevap veren Tıp Fakültesi öğrencisi Arda, yarışmanın ardından samimi açıklamalarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 'de 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, bir ilki gerçekleştirerek tüm Türkiye'ye adından söz ettirmeyi başardı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Arda Ayten, İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek herkesin takdirini kazandı. Arda Ayten'in o geceki başarısından sonra çok özel açıklamalar yaptı. RÖPORTAJIN İLK KISMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ