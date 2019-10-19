Meteoroloji'den son dakika uyarısı 19 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Sinop, Trabzon, Mardin, Batman, Siirt, Ankara'nın kuzeyi ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 19 Ekim Cumartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BURSA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli EDİRNE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli