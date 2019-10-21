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’da üst üste kazaları

Babadağ’da üst üste paraşüt kazaları
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Önceki gün havada çarpışan Rus pilotlardan birinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı 20. , dün de 3 kazaya sahne oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Babadağ'da önceki gün 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan paraşüt kazalarına dün de yenileri eklendi. 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz Mahallesi'ne gelerek akrobasi gösterisi yapmak için Babadağ'ın bin 700 metre pistinden Hollandalı Kornelis Jacob, Slovakyalı Mikes Mario ve İranlı Mohammadaref Ebrahimi tekli atlayış hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş yaptılar.


KAYALIK ALANA DÜŞTÜLER
Kalkışın ardından Hollandalı Jacob ve İranlı Ebrahimi belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştüler. Slovakyalı Mario ise şiddetli rüzgar nedeniyle kalkışı sırasında pistin alt tarafına düştü. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi. JAK timi tarafından bulundukları yerlerden kurtarılan yaralı 3 paraşütçü, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MURAT YALÇIN

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