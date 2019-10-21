Karacasu gladyatörleri!

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti’nde, Roma döneminin canlandırıldığı gladyatör savaşçılarının dövüşleri renkli görüntülere sahne oldu

Roma döneminin izlerini taşıyan, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan 2 bin 200 yıllık Afrodisias Antik Kenti, uzun yıllar sonra uluslararası bir festivale ev sahipliği yaptı. Roma döneminin canlandırıldığı ve o dönemdeki gladyatör savaşçılarının dövüşlerine sahne olan etkinlik, antik kentteki 8 bin kişilik anfi tiyatroda yapıldı.

TARİHE YOLCULUK YAPILDI

İlk okçuların gösterilerinin yer aldığı etkinlik, antik Roma döneminin canlandırılması ile vatandaşlardan büyük rağbet gördü. Roma döneminin kıyafetleri ile sahnelenen gösteride aşk tanrıçası İlkbal Görgülü, kral ise Hüseyin Alparslan Aytaç oldu. Tanrıça ve kral tahtlarına otururken, kılıç ve kalkan kuşanmış askerler, gladyatör savaşçıları, cariyelerin dans gösterileri ilginç ve bir o kadar da renkli görüntüler oluşturdu. Roma döneminin gladyatör savaşçıları, ellerinde kılıç ve kalkanlarla dövüşerek tarihe yolculuk yaptırdı.

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