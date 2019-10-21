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’de görme engelli sekreter aranıyor

Menemen’de görme engelli sekreter aranıyor
Giriş Tarihi: 21.10.2019

'in ilçesinde, belediyeye ait ve 'de bir otizmli, bir işitme, bir zihinsel ve iki ortopedik engelli çalışıyor.

İZMİR'İN Menemen ilçesinde, belediyeye ait Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe'de bir otizmli, bir işitme, bir zihinsel ve iki ortopedik engelli çalışıyor. Kafedeki gülen yüzleriyle servis yapan çalışanlar, gelir elde etmenin mutluluğunu da yaşıyor. Merkezde sadece görme engelli personel bulunmadığını belirten Menemen Belediyesi sosyal hizmetler uzmanı Hande Sençer, başvuru olması halinde bir görme engelliye sekreter olarak iş verebileceklerini söyledi.
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