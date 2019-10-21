Muğla'nın Fethiye İlçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı. Kurtarma sırasında Alim Oduncu eşinin elini bırakmadı.
Edinilen bilgiye göre, Alim Oduncu idaresindeki 48 V 6590 plakalı otomobil, Muğla - Fethiye Karayolu İnlice plajı kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole düştü.
Muğla'da kazada otomobilde sıkıştılar! Eşinin elini bir an bırakmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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