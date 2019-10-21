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'da kazada otomobilde sıkıştılar! Eşinin elini bir an bırakmadı

Muğla'da kazada otomobilde sıkıştılar! Eşinin elini bir an bırakmadı

21.10.2019, 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019,10:04

'nın Fethiye İlçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı. Kurtarma sırasında eşinin elini bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre, idaresindeki 48 V 6590 plakalı otomobil, - Fethiye Karayolu İnlice plajı kavşağında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole düştü.

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