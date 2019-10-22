Esra Erol’un programında tanınmışlardı! Dün gece husumetlisi tarafından öldürüldü

Esra Erol'un programına yaklaşık 4 ay önce katılan Ali Keskin, eşinin İdris Coşkun isimli şahısla kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun da alıkonulduğunu söylemişti. Afyonkarahisar'da yaşanan bu olay ile ilgili flaş bir haber geldi. Hacıbeyli köyüne Kütahya'dan araç ile gelen Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırdı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti. Ali Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.

4 ay önce Esra Erol'a çıkan Ali Keskin, nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Hacıbeyli köyüne Kütahya'dan otomobille Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı, husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırdı.