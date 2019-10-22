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Haberler > Yaşam > Esra Erol’un programında tanınmışlardı! Dün gece husumetlisi tarafından öldürüldü

’un programında tanınmışlardı! Dün gece husumetlisi tarafından öldürüldü

Esra Erol’un programında tanınmışlardı! Dün gece husumetlisi tarafından öldürüldü

22.10.2019, 10:54

'un programına yaklaşık 4 ay önce katılan , eşinin İdris Coşkun isimli şahısla kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun da alıkonulduğunu söylemişti. 'da yaşanan bu olay ile ilgili flaş bir haber geldi. Hacıbeyli köyüne 'dan araç ile gelen Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırdı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti. Ali Keskin olay yerinde hayatını kaybetti.

4 ay önce 'a çıkan , nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Hacıbeyli köyüne 'dan otomobille Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı, husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırdı.

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