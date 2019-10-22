Fethiye semalarında nefes kesen final

Muğla Fethiye'de 70 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festivalde Babadağ'dan 12 bin uçuş yapıldı.

Muğla Fethiye'de 70 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festivalde Babadağ'dan 12 bin uçuş yapıldı. Fethiye Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen festival, nefes kesen skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterilerine sahne oldu. 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinden 12 bin yamaç paraşütü havalandı. FESTIVALIN son gününde, Ölüdeniz semalarındaki Base jump (serbest düşüş), skydiving, wingsuit ve akrobasi gösterileri, Belceğiz Plajı'ndaki vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaş gösterileri cep telefonuyla kaydetti. Festivalin dördüncü gününde paraşütünün düşmesi sonucu ölen Rus Pawel Trishin için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MURAT YALÇIN