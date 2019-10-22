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Kula’da okul servislerine sıkı denetim

Manisa Kula’da okul servislerine sıkı denetim

22.10.2019, 11:28

'nın Kula ilçesinde denetim yapıldı. Özellikle okullarda servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik denetimlerde yaklaşık 35 incelendi.

Kula'da servis şoförleri denetlendi. Özellikle okullarda servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik denetimlerde yaklaşık 35 servis aracı incelendi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri öğrenci taşıyan servis araçlarının belgelerini, araç bakım ve temizliğini tek tek inceleyerek denetimden geçirdi. Yapılan denetlemelerde eksikleri bulunan servisler uyarıldı.

Okul servis araçlarının sık sık denetleneceğini belirten Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, amaçlarının öğrencilerin sağlıklı bir şekilde evlerinden alınıp okula gelmelerini ve okuldan da evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Denetlemelerde, aynı zamanda araç şoförlerinin taşımayla ilgili sıkıntılarını da dinlediklerini ifade eden Sümen, kontrollerin daha da arttırıldığını kaydetti.

İHA
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