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’da taciz iddiasına meydan dayağı

Manisa’da taciz iddiasına meydan dayağı

22.10.2019, 14:18

’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve çevredeki vatandaşlardan tekme tokat dayak yedi. Olay 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir oyun salonunda meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre, salonda oyun oynayan 11 yaşındaki erkek çocuğuna elle tacizde bulundu. Çocuğun şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, çocuğun taciz edildiğinin farkına vardı. İş yeri sahibinin kaçmaya çalışırken yakaladığı yabancı uyruklu şahsa, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tekme tokat saldırdı. Daha sonra bir dükkanda tuttukları şahsı, polise teslim etti. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmek üzere polis otosuna konulan şüphelinin üzerinden kimlik çıkmazken, zanlının Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA
Şüpheliye atılan meydan dayağı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Öte yandan iş yeri sahibi ve çocuğun ailesinin, şüpheliden şikayetçi olduğu da öğrenildi.

İHA

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