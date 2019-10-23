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Savunma Bakanı Esper'den 'a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret

23.10.2019, 10:16

’daki temaslarını tamamlayan , ’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin zamanlanması ise dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den çekilen Amerikan askerlerinin statüsünü görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Gece geç saatlerde Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaşan Esper'in, Iraklı mevkidaşı Necah el-Şummari ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Suriye'den çekilip Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçen ABD askerleri ile ilgili açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak" demişti.

ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a kaydırılması bazı siyasilerce eleştirilmişti.

İHA

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