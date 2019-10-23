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'nda itfaiye aracı devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

Avşa Adası'nda itfaiye aracı devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

23.10.2019, 09:51

'in Marmara ilçesine bağlı 'nda, itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası Dolan'ın cenazesinin 'nde bugün kılınacak öğlen namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Marmara Adalar İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Kerem Dolan (33), Avşa Adası'ndaki bir çöplükte yangın ihbarının gelmesi üzerine 10 KS 670 plakalı itfaiye aracıyla yola çıktı.

Yolun engebeli ve yokuş olması nedeniyle Dolan idaresindeki araç bir süre sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada aracın altında kalan Dolan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası Dolan'ın cenazesinin Turan Mahallesi'nde bugün kılınacak öğlen namazının ardından defnedileceği bildirildi.

AA

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