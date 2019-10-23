‘Ceza yetersiz olursa kadınlar öldürülür’

İzmir'in Bornova ilçesinde 2011'de boşandığı eşi tarafından babasının evinde otomatik silahla vurularak ağır yaralanan ve 8 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Gülay Korucu, "Kadına yönelik şiddetle ilgili cezalar yetersiz oldukça birçok kadın öldürülür" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 2011'de boşandığı eşi tarafından babasının evinde otomatik silahla vurularak ağır yaralanan ve 8 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Gülay Korucu, "Kadına yönelik şiddetle ilgili cezalar yetersiz oldukça birçok kadın öldürülür" dedi. Emine Bulut'un eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmemesine tepki gösteren Korucu "Beni vurduktan sonra kendisi de intihara kalkıştı ama ölmedi. Şu an cezaevinde, bir iki yıl içinde çıkacak. Beni öldürmekten beter etti, hayatımı çaldı, çocuklarıma yetemiyorum. Benim isteğim kadına şiddet davalarında mahkemelerin karar verirken, daha adil ve gerçekçi olmaları. Emine Bulut'u öldüren cani hiç sıkılmadan indirim istiyorsa konuşacak bir şey yok. 'Karısını öldürdü, sevgilisini vurdu' haberlerini görmeye devam ederiz" dedi."Ben 26 yaşımda bu duruma geldim, gençliğim elimden bir saniyede uçup gitti" diyen genç kadın, "Beni bu hale getiren insan açık cezaevinde yatıyor ve iyi halden eve çıkabiliyor. Bu iyi insansa ben niye bu haldeyim" diye isyan etti.



'BU NASIL İYİ HAL!'



Bornova'da 2011'de yaklaşık 7 ay önce boşandığı iki çocuk annesi Gülay Korucu'yu konuşma bahanesiyle kapı önüne çağıran Şükrü Çalık (30), barışma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırmış, sırtından ve boynundan yaralanan kadının belden aşağısı felç kalmıştı.

FATİH ŞENDİL