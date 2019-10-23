İzmir Karşıyaka'da feci ölüm!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 12'nci kattaki dairesinin balkonundan düşen Zeynep Bodur (47), olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, 12'nci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü.