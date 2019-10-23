İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 12'nci kattaki dairesinin balkonundan düşen Zeynep Bodur (47), olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, 12'nci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü.
İzmir Karşıyaka'da feci ölüm! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.