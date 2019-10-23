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'da !

İzmir Karşıyaka'da feci ölüm!

23.10.2019, 12:52

'in ilçesinde, 12'nci kattaki dairesinin balkonundan düşen (47), olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan , henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, 12'nci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü.

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