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'daki o köyde mezarlıktaki kabirler tek tek taşınıyor

Kütahya'daki o köyde mezarlıktaki kabirler tek tek taşınıyor

23.10.2019, 13:55

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Emet Bor İşletmesi sahası içerisinde kalan Çalcağıl köyünün, başka bir alana taşınması için değer tespiti yapılmıştı. Ev, samanlık gibi yerlerin bedelleri belirlenip vatandaşlara ödendi ve yıkım çalışmaları başlarken köy mezarlığında bulunan mevtaların Emet Mezarlığına nakli başladı.

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