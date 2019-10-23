Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Emet Bor İşletmesi sahası içerisinde kalan Çalcağıl köyünün, başka bir alana taşınması için değer tespiti yapılmıştı. Ev, samanlık gibi yerlerin bedelleri belirlenip vatandaşlara ödendi ve yıkım çalışmaları başlarken köy mezarlığında bulunan mevtaların Emet Mezarlığına nakli başladı.
Kütahya'daki o köyde mezarlıktaki kabirler tek tek taşınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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