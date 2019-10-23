Sabah uyanır uyanmaz yenen bu besinler zayıflatıyor

Kilo vermek için pek çok diyet, pek çok yöntem deneniyor. Ancak sabahları yenen bazı besinlerin kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenlerin imdadına koşacak olan bu besinlerin yağ yakma özelliği bulunuyor. Peki hangi besinler kilo vermeye yardımcı? İşte merak edilenler...

YULAF EZMESİ Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.