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Sabah uyanır uyanmaz yenen bu besinler zayıflatıyor

Sabah uyanır uyanmaz yenen bu besinler zayıflatıyor

23.10.2019, 15:49

için pek çok diyet, pek çok yöntem deneniyor. Ancak sabahları yenen bazı besinlerin kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenlerin imdadına koşacak olan bu besinlerin yağ yakma özelliği bulunuyor. Peki hangi besinler kilo vermeye yardımcı? İşte merak edilenler...

YULAF EZMESİ

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.

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