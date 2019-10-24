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Babasına kavuşmak için hakime yazdı

Babasına kavuşmak için hakime mektup yazdı
Giriş Tarihi: 24.10.2019

'da yaşayan Murat B. (45), 2013 yılında boşandığı eşinden olma 11 yaşındaki kızının velayetini almak için dava açarken, kızı I.B. hakime hitaben yazdı.

İstanbul'da yaşayan Murat B. (45), 2013 yılında boşandığı eşinden olma 11 yaşındaki kızının velayetini almak için dava açarken, kızı I.B. hakime hitaben mektup yazdı. İzmir'da yaşayan küçük kızın, "Babam saçlarımı her seferinde farklı örer (internetten bakıp öğreniyor.) Çeşit çeşit yemekler yapar, bana da öğretir (ye ye doyamazsınız.) Babam benim 'bodyguard'ım" sözleri duygulandırdı. Kızının annesinin yanında mutsuz olduğunu ve kendisiyle kalmak istediğini savunan Murat B. velayeti almak için sonuna kadar uğraşacağını söyledi.

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