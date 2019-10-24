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'ta hareketli anlar! Böyle izlediler

Uşak'ta hareketli anlar! Böyle izlediler

24.10.2019, 15:41

Afet ve () Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için saha tatbikatı düzenledi.

İl Müdürlüğü koordinasyonunda Uşak'taki tüm kurumların katılımıyla 112 Acil Merkezi Müdürlüğü önünde saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Rektör Ekrem Savaş, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, il protokolü ve tatbikatta görevli ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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