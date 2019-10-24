Uşak'ta hareketli anlar! Böyle izlediler

Uşak Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında doğal felaketlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için saha tatbikatı düzenledi.

Uşak AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Uşak'taki tüm kurumların katılımıyla 112 Acil Merkezi Müdürlüğü önünde saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Rektör Ekrem Savaş, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, il protokolü ve tatbikatta görevli ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.