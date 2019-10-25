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'ta 'ndan kalma bulundu

Uşak'ta Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

25.10.2019, 11:06 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,11:07

'ın Banaz ilçesinde, döneminden kaldığı belirlenen bir çoban tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, top mermisini kontrollü patlattı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, çoban tarafından bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı belirlenen top mermisi imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Corum köyü Mantarlık mevkisinde hayvan otlatan çoban, toprakta top mermisini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri, top mermisini kontrollü patlattı.

AA

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