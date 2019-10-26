Felçli babası için cerrah olmak istiyor

İzmir Konak'ta motosikletin çarpmasıyla yatağa mahkum olan Mehmet Sürer (35), eşi Emine Sürer (27) ve 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Çiftin 11 yaşındaki kızı Esma'nın Türkçe dersinde otobiyografi ödevi için yazdığı satırlar, okuyanların içini sızlatıyor.

İzmir Konak'ta motosikletin çarpmasıyla yatağa mahkum olan Mehmet Sürer (35), eşi Emine Sürer (27) ve 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Çiftin 11 yaşındaki kızı Esma'nın Türkçe dersinde otobiyografi ödevi için yazdığı satırlar, okuyanların içini sızlatıyor. Esma ödevinde, "Hayalimdeki meslek beyin cerrahlığı. Hiç kimsenin babasının bu halde kalmaması için çalışacağım" diyor. Tekstil firmasında paket elemanı olan Mehmet Sürer, geçen yıl Ağustos'ta tatile giden ailesini Diyarbakır'dan getirmek üzere İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yola çıktı. Kapılar Caddesi'nde yürürken motosikletin çarpmasıyla yere düşüp, kafasını çarpan Sürer, otogara gitti ve Diyarbakır otobüsüne bindi. Salihli'de fenalaşan Sürer, 2 ay yoğun bakımda kaldı ve uyandığında artık yatağa mahkumdu. Şimdi cihazlarla yaşatılan Sürer'in kızı Esma'nın tek amacı, ileride beyin cerrahı olmak.