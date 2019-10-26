Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim Cumartesi hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 26 Ekim Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı