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'de yakalanan yarım tonluk görenleri şaşırttı!

Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı görenleri şaşırttı!

28.10.2019, 17:59

Boğazı'nda sardalya avı için denize bırakılan ağda yaklaşık yarım ton ağırlığındaki pervane balığını gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Asya, ve kıtalarının sıcak denizleri ile 'de görülen balığa ve 'da çok nadir rastlandığı belirtildi.

Boğazı'nın Güzelyalı köyü açıklarında sardalya avı için gırgır teknesinden bırakılan ağlara pervane balığının girdiği görüldü. Teknedekilerin birçoğu balığın ne olduğunu anlayamadı.

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