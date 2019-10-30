Adımları çocuklara yuva olacak

İZMİR Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) üyeleri, devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin aile yanında büyümeleri için "Adımların bir çocuğa aile olsun" sloganıyla Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşacak.

İZMİR Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) üyeleri, devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin aile yanında büyümeleri için "Adımların bir çocuğa aile olsun" sloganıyla Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşacak. Çocukların sağlıklı gelişimi için aile yanında büyümesinin önemini vurgulamak amacıyla maratona katılacak olan 50 gönüllü, Fuar Kültürpark Alanı'nda antrenman yapıyor. İZKAD Başkanı Gülsüm Erdinç, Türkiye'de koruyucu aile sayısının 6 bin 970 olduğunu hatırlatarak, "İzmir'de 408 koruyucu ailemiz var. Ne kadar çok kişiye koruyucu aileliği duyurursak, toplumumuz için o kadar iyi olacak" dedi.