  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Bornova'da uyuşturucudan ölüm iddiası! Binadan kötü kokular gelince...

'da uyuşturucudan ölüm iddiası! Binadan kötü kokular gelince...

İzmir Bornova'da uyuşturucudan ölüm iddiası! Binadan kötü kokular gelince...

30.10.2019, 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,09:21

'in ilçesinde kullandığı edilen kişi metruk binada ölü bulundu. 'ndaki vatandaşlar yakında bulunan metruk binadan kötü kokular geldiğini fark edince olay ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 'ndaki vatandaşlar yakında bulunan metruk binadan kötü kokular geldiğini fark etti.

Binaya giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bornova'da uyuşturucudan ölüm iddiası! Binadan kötü kokular gelince... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN