İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi metruk binada ölü bulundu. Serintepe Mahallesi Kandere Parkı'ndaki vatandaşlar yakında bulunan metruk binadan kötü kokular geldiğini fark edince olay ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Serintepe Mahallesi Kandere Parkı'ndaki vatandaşlar yakında bulunan metruk binadan kötü kokular geldiğini fark etti.
Binaya giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İzmir Bornova'da uyuşturucudan ölüm iddiası! Binadan kötü kokular gelince... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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