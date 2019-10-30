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'de alışveriş merkezi otoparkında ! Bunu yaparken yakalandı

İzmir'de alışveriş merkezi otoparkında şok eden olay! Bunu yaparken yakalandı

30.10.2019, 09:30

'in ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 Lidya dönemine ait elektron sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve mühür ele geçirildi.

ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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