İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 Lidya dönemine ait elektron sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve mühür ele geçirildi.
Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
İzmir'de alışveriş merkezi otoparkında şok eden olay! Bunu yaparken yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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