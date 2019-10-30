İzmir'de alışveriş merkezi otoparkında şok eden olay! Bunu yaparken yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 Lidya dönemine ait elektron sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve mühür ele geçirildi.