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'de hareketli anlar! İşçiler vincin üzerine çıktı

İzmir'de hareketli anlar! İşçiler vincin üzerine çıktı

30.10.2019, 12:25

'in ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 inşaat işçisi, çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıktı. İşçilerin üzerindeki eylemi sürüyor.

Halkapınar'daki bir şantiyede çalışan, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 inşaat işçisi, bugün saat 09.00 sıralarında mesai başlamadan önce ustabaşının yanına gidip, durumu konuştu

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