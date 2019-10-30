İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 inşaat işçisi, çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıktı. İşçilerin vinç üzerindeki eylemi sürüyor.
Halkapınar'daki bir şantiyede çalışan, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 inşaat işçisi, bugün saat 09.00 sıralarında mesai başlamadan önce ustabaşının yanına gidip, durumu konuştu
İzmir'de hareketli anlar! İşçiler vincin üzerine çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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