  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı

-- Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı

30.10.2019, 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,09:59

-- Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı. gişelerinde görevli personeller gişelerden nakit ücret ile geçiş yapan araç sürücülerinin, kutlayarak şeker ikramında bulundu. Otomobil sürücüleri ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 'de yer alan ilanına göre, söz konusu ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı. Otoyol gişelerinde görevli personeller gişelerden nakit ücret ile geçiş yapan araç sürücülerinin, kutlayarak şeker ikramında bulundu. Otomobil sürücüleri ise memnuniyetlerini dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN