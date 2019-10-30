Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açıldı

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı. Otoyol gişelerinde görevli personeller gişelerden nakit ücret ile geçiş yapan araç sürücülerinin, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Otomobil sürücüleri ise memnuniyetlerini dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı. Otoyol gişelerinde görevli personeller gişelerden nakit ücret ile geçiş yapan araç sürücülerinin, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Otomobil sürücüleri ise memnuniyetlerini dile getirdi.
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