  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Muğla'da villada dehşet! Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü

'da villada dehşet! Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü

Muğla'da villada dehşet! Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü

30.10.2019, 16:06

'nın ilçesinde (36), villasında birlikte alkol aldığı kadın arkadaşı 'ı (27) elleriyle boğarak öldürdü. , olayın ardından gittiği 'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Olay, gecesi 'nin 'nde meydana geldi. üzerinden tatilcilere villa kiralama işi ile uğraşan , ilçede yaşamak için villa arayan ile tanışıp, arkadaş oldu. 'dan ilçeye gelen , ile birlikte villada alkol almaya başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da villada dehşet! Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN