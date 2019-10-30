Ölen Ok’u arkadaşı kaza yerinde bırakmış

İZMİR Beydağ'ın Sarıkaya mahallesinde yolda cesedi bulunan liseli Alaaddin Ok'un (15) ölüm nedeni belli oldu. Jandarma, olay yerindeki ayak izleri ve ölü domuzdan yola çıkarak yaptığı incelemede, Ok'un en son birlikte görüldüğü arkadaşının kullandığı motosikletle giderken, önlerine çıkan çocuklara çarpmamak için direksiyonu kırmaları ve bir domuza çarpmaları sonucu geçirdikleri kazada can verdiğini belirledi.

İZMİR Beydağ'ın Sarıkaya mahallesinde yolda cesedi bulunan liseli Alaaddin Ok'un (15) ölüm nedeni belli oldu. Jandarma, olay yerindeki ayak izleri ve ölü domuzdan yola çıkarak yaptığı incelemede, Ok'un en son birlikte görüldüğü arkadaşının kullandığı motosikletle giderken, önlerine çıkan çocuklara çarpmamak için direksiyonu kırmaları ve bir domuza çarpmaları sonucu geçirdikleri kazada can verdiğini belirledi. Ödemiş Jandarma ekipleri, Ok'un olay günü birlikte görüldüğü, kazadan sonra kendisini orada bırakarak kaçan arkadaşını bulmak için çalışma başlattı. FATİH ŞENDİL