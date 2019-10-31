Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu

Gökyüzünde yan yana duran hilal ve yıldız Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde görülen ve Türk bayrağını anımsatan hilal ile yıldızın buluşması görsel bir şölen sundu. Hilal ile yıldızın bu buluşmasını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
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