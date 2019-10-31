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gökyüzünde buluştu

Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu

31.10.2019, 21:18 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019,21:19

Gökyüzünde yan yana duran ve Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde görülen ve Türk bayrağını anımsatan hilal ile yıldızın buluşması görsel bir şölen sundu. Hilal ile yıldızın bu buluşmasını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Gökyüzünde yan yana duran ve Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu.

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