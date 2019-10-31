  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Bayraklı'da çocukların da bulunduğu eve silahlı saldırı

'da çocukların da bulunduğu eve

İzmir Bayraklı'da çocukların da bulunduğu eve silahlı saldırı

31.10.2019, 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019,09:42

'in ilçesinde aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişilik bir ailenin evi pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 01.15 sıralarında ilçeye bağlı Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak annesi ve kayın validesi dahil 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Selma D. (36), çocukları Ömer F. (17), Feyzi F. (13) ve Tevfik F.'yi (16) yatırmak üzere odalarına götürdü. İddiaya göre, çocuklar odalarındayken ve evin mutfak kısmında kimse bulunmazken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce art arda 3 el pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, sesleri duyan aile mutfağa girdiğinde tüfekten çıkan saçmaların mutfak camlarına isabet ettiğini gördü. Ayrıca silah seslerini duyan mahalleli evin önünde toplanırken, yaşanılan olay polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler çevre güvenliğini aldı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bayraklı'da çocukların da bulunduğu eve silahlı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN