Tolgahan Sayışman Almeda Abazi çiftinin 5 aylık oğulları Efehan ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri Efehan ameliyata alındı. İlk anneliğini yaşayan Almeda Abazi ise geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin beş aylık bebekleri kafasındaki bir kistten dolayı bugün ameliyata alındı. Oyuncu Tolgahan Sayışman ve meslektaşı Almeda Abazi 13 Şubat'ta yurt dışında dünyaevine girmişti. Mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftin, bebekleri kafasındaki kistten dolayı bugün ameliyata alındı.